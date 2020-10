Agropoli | altri quattro casi ma funziona il Covid Hospital

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Lavora già a pieno regime ildi. A darne notizia è il sindaco Adamo Coppola che ha combattuto per l’attivazione del plesso dove da ieri sono arrivati pazienti, provenienti dal Cilento e dal resto della provincia, che sono in cura presso il reparto. Intanto, la cittadina cilentana ha avuto comunicazione dall’Asl didi positività al-19 da parte di residenti, che nulla hanno a che fare con altre situazioni di contagio precedenti. Le persone in questione sono in isolamento e si sta provvedendo alla ricostruzione dei contatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.