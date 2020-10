Adriana Volpe è tornata single | la clamorosa indiscrezione

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pare che l’amore tra la conduttrice e il marito sia giunto al capolinea. Ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia.e Roberto Parli: matrimonio finito?è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip che è andata in onda da gennaio ad aprile 2020. La conduttrice godeva di stima da parte dei coinquilini e di Alfonso Signorini che non perdeva mai occasione per farle i complimenti. Nel reality ha avuto litigi importanti con Antonio Zequila e Antonella Elia e si parlava di un flirt con Andrea Denver. Il marito Roberto Parli non ha gradito il rapporto di scherzo e confidenza che si è instaurato tra i due e le ha mandato una lettera chiedendole di avere rispetto della loro storia.ha minimizzato, ...