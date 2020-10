Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati, l’indiscrezione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. A scriverlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 ottobre. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti sostiene quanto segue: “Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”. Adriana Volpe sul marito Roberto Parli: ‘Dateci il tempo di ricostruire’ Che la relazione tra la showgirl e il consorte fosse in crisi era già cosa ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra. A scriverlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 ottobre. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti sostiene quanto segue: “è tornata single. Tra la conduttrice e l’exl’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.sul: ‘Dateci il tempo di ricostruire’ Che la relazione tra la showgirl e il consorte fosse in crisi era già cosa ...

Londovn : Indipendentemente da questa edizione del GF, Adriana Volpe è tornata single Denver: #GFVIP - Notiziedi_it : Adriana Volpe è tornata single? L’indiscrezione sulla conduttrice - alicesknife : RT @ahoy_boy98: Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati. - Ruggie7414 : 3) ovviamentenulka toglie che fuori come e successo per ADRIANA VOLPE che si è lasciata con il marito e si pensa ch… - twinklecams : Ma dai, a me Dayane non piace, ma la cosa dell’uovo in testa è stata fatta anche al GFVIP 4 da Adriana Volpe alla Elia, se non erro ??#gfvip -