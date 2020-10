Addio plastica! Ecco come sostituire tanti oggetti presenti nella casa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)plastica, ufficialmente! Si sa, la plastica è un materiale difficile da riciclare e la sua elevata produzione sta davvero inondando tutto il Pianeta. Fare la raccolta differenziata è fondamentale per l’ambiente, ma da sola non basta. Un’operazione, che tutte noi nel nostro piccolo possiamo svolgere, è quella di non acquistare più prodotti imballati o realizzati con la plastica, ma sostituirli conriciclati, eco sostenibili e naturali. credit foto Cambiare le nostre abitudini quotidiane non è semplice, ma passo dopo passo diventerà sempre più automatico! Le nostre case sono piene di materiali in plastica, quindi in questo articolo vi presenteremoda si possono benissimocon altri materiali. Inoltre, vi ...