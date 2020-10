 Accordo fra Regioni | medici di base e pediatri per fare i tamponi

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - L'esecuzione in modo rapido e in sicurezza dei test antigenici di accertamento del Covid sarà d'ora in poi potenziata dal contributo deidina generale e dei. Lo ha annunciato il presidente del Comitato di SettoreSanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l'accordo collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. “In questa fase emergenziale – spiega Caparini – è fondamentale assicurare un'assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento dellana del territorio, i ...