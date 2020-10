Aborto in Polonia, il premier del Paese convoca l’esercito per le proteste (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la legge sull’Aborto in Polonia, le proteste non sono mancate. Il Primo Ministro chiede l’aiuto all’esercito contro le reazioni del popolo “Barbarie e atti di vandalismo” afferma il premier polacco Mateusz Morawiecki riguardo alle proteste contro la nuova legge sull’Aborto. Il Primo Ministro ha criticato aspramente le reazioni in tutto il Paese ed ha … L'articolo Aborto in Polonia, il premier del Paese convoca l’esercito per le proteste proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo la legge sull’in, lenon sono mancate. Il Primo Ministro chiede l’aiuto all’esercito contro le reazioni del popolo “Barbarie e atti di vandalismo” afferma ilpolacco Mateusz Morawiecki riguardo allecontro la nuova legge sull’. Il Primo Ministro ha criticato aspramente le reazioni in tutto iled ha … L'articoloin, ildell’esercito per leproviene da YesLife.it.

