“Abbiamo fatto i tamponi”. Ballando con le stelle, il momento verità è arrivato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie per il programma ‘Ballando con le stelle’, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con numerose problematiche anche e soprattutto a causa del coronavirus. Si era paventata l’ipotesi che potesse chiudere definitivamente i battenti, ma la trasmissione presentata da Milly Carlucci non terminerà qui. Infatti, nonostante si parlasse di un contagiato all’interno del cast, questa notizia è stata smentita e a confermare tutto ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria. Non sono stati segnalati dunque altri positivi al Covid-19 e sabato prossimo i telespettatori potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di ballo. Pare che tutti i protagonisti siano stati sottoposti a tampone e i risultati sono stati fortunatamente negativi. I problemi farebbero riferimento a due ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Buone notizie per il programma ‘con le’, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con numerose problematiche anche e soprattutto a causa del coronavirus. Si era paventata l’ipotesi che potesse chiudere definitivamente i battenti, ma la trasmissione presentata da Milly Carlucci non terminerà qui. Infatti, nonostante si parlasse di un contagiato all’interno del cast, questa notizia è stata smentita e a confermare tutto ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria. Non sono stati segnalati dunque altri positivi al Covid-19 e sabato prossimo i telespettatori potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di ballo. Pare che tutti i protagonisti siano stati sottoposti a tampone e i risultati sono stati fortunatamente negativi. I problemi farebbero riferimento a due ...

