A Venezia il ristorante ti manda piatti da ultimare a casa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VENEZIA – Un sito dove ordinare le basi con prodotti di alta qualità, la cucina di casa per ultimare i piatti degli chef e ricette dal mondo sul tavolo del salotto. È la proposta di Zanze XVI, l'osteria veneziana vincitrice dello show televisivo '4 Ristoranti' all'inizio del semi-lockdown decretato dall'ultimo dpcm. Aperto a pranzo, il locale di fondamenta dei Tolentini per cena si trasferirà sul web con Casa Zanze: una 'Food platform' in cui si potrà prenotare il cibo da ultimare poi ai fornelli.

