A Santa Teresa un nuovo caso di coronavirus e 2 guariti | i positivi sono 6

Ultime Notizie dalla rete : Santa Teresa Santa Teresa, un nuovo caso di coronavirus e 2 guariti: i positivi sono 6 Gallura Oggi S. Teresa, contrasto al dissesto di Misserio: scelto il progettista e avviati gli espropri

Vanno avanti a Santa Teresa le procedure per appaltare nuove opere contro il dissesto idrogeologico. Tra queste riveste particolare importanza l’intervento di consolidamento a protezione della frazion ...

Coronavirus, aumentano i casi a S.Teresa. E siamo a cinque

S.Teresa di Riva - Aumentano i contagi a S.,Teresa. E’ lo stesso sindaco Danilo Lo Giudice a darne comunicazione: “Abbiamo ricevuto comunicazione da parte di Asp adesso di due nuovi casi positivi nell ...

