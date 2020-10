A Roma da domenica tre nuovi varchi contro i ‘furbetti’ preferenziali

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – A Roma da domenica 1 novembre le corsie riservate al trasporto pubblico di viale Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele e via Labicana saranno sorvegliate da varchi elettronici muniti di telecamere. I nuovi varchi saranno accesi in: viale Regina Margherita, angolo via Nizza, direzione via Salaria; viale Regina Margherita, angolo via Adda, direzione via Nomentana; corso Vittorio Emanuele, altezza via Filippini, direzione lungotevere; corso Vittorio Emanuele, altezza via Cerri, direzione largo di Torre Argentina; via Labicana, altezza via dei Normanni, direzione viale Manzoni; via Labicana, altezza via Verri, direzione viale Manzoni.