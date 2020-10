A Pavia positivi due bimbi: in isolamento sezioni degli asili nido (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pavia, 28 ottobre 2020 - Due bimbi , iscritti a due asili-nido di Pavia, sono risultati positivi al Covid-19. I piccoli, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020), 28 ottobre 2020 - Due, iscritti a duedi, sono risultatial Covid-19. I piccoli, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha ...

Yogaolic : A #Pavia positivi due bimbi: in isolamento sezioni degli asili nido - petersan883 : @RobertoBurioni Secondo un recente studio del Irccs, San Matteo di Pavia, l’effettiva contagiosità è stata rilevata… - susannalegrenzi : @gaudenzio66 @WRicciardi Qui le proiezioni di un paio di università. Mi sembrano diverse - mmaritato : Crescita esponenziale dei casi e delle classi in quarantena. Ritardi nel tracciamento e nella comunicazione dei dat… - MaurizioBrando : RT @ultimenotizie: Se l'andamento attuale di positivi, ricoveri, terapie intensive e decessi proseguisse in maniera esponenziale, al 15 nov… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia positivi A Pavia positivi due bimbi: in isolamento sezioni degli asili nido IL GIORNO Nuovo balzo dei contagi in Italia: quasi 25 mila casi con 205 decessi. Record di tamponi

Ieri nella Città metropolitana c'erano stati 1.940 positivi, di cui 768 a Milano. Nelle altre province, i numeri più alti si registrano a Varese con 1.902 casi, Monza e Brianza con 822, Como con 440 e ...

A Pavia positivi due bimbi: in isolamento sezioni degli asili nido

Pavia, 28 ottobre 2020 - Due bimbi, iscritti a due asili-nido di Pavia, sono risultati positivi al Covid-19. I piccoli, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha ...

Ieri nella Città metropolitana c'erano stati 1.940 positivi, di cui 768 a Milano. Nelle altre province, i numeri più alti si registrano a Varese con 1.902 casi, Monza e Brianza con 822, Como con 440 e ...Pavia, 28 ottobre 2020 - Due bimbi, iscritti a due asili-nido di Pavia, sono risultati positivi al Covid-19. I piccoli, che avevano manifestato alcuni sintomi, sono stati sottoposti al tampone che ha ...