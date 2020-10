A marzo 2021 la prima gara ‘Extreme-E’ su Suv elettrici nelle aree colpite dai cambiamenti climatici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – A marzo 2021 la prima gara del campionato per fuoristrada elettrici Extreme E, si parte con il ‘Desert X Prix’ a Al Ula, Arabia Saudita (20-21 marzo 2021). Extreme E vedrà fuoristrada elettrici competere in cinque diverse località, portando i team in un viaggio in cinque ambienti estremi in tutto il mondo, come le tappe dell’Artico, del deserto, dell’Oceano, dell’Amazzonia e del ghiacciaio, aree “che sono già state danneggiate o influenzate da problemi climatici e ambientali”. Il viaggio globale di Extreme E “evidenzia l’impatto del cambiamento climatico e promuove veicoli elettrici e soluzioni a basse emissioni di carbonio che tutti possiamo adottare per preservare l’ambiente e proteggere il pianeta”. Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – A marzo 2021 la prima gara del campionato per fuoristrada elettrici Extreme E, si parte con il ‘Desert X Prix’ a Al Ula, Arabia Saudita (20-21 marzo 2021). Extreme E vedrà fuoristrada elettrici competere in cinque diverse località, portando i team in un viaggio in cinque ambienti estremi in tutto il mondo, come le tappe dell’Artico, del deserto, dell’Oceano, dell’Amazzonia e del ghiacciaio, aree “che sono già state danneggiate o influenzate da problemi climatici e ambientali”. Il viaggio globale di Extreme E “evidenzia l’impatto del cambiamento climatico e promuove veicoli elettrici e soluzioni a basse emissioni di carbonio che tutti possiamo adottare per preservare l’ambiente e proteggere il pianeta”.

