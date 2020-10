Zangrillo: “Hanno voluto terrorizzare i cittadini: ci sono riusciti in pieno” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Hanno voluto inculcare il terrore nei cittadini, ci sono riusciti in pieno”: è il duro atto d’accusa del Prof. Alberto Zangrillo In questi difficili e convulsi giorni per la riacutizzazione dell’epidemia di Coronavirus imperversano gli epidemiologi, i virologi e gli esperti di ogni branca dello scibile umano, quotidianamente ospiti dei vari talk show che riempiono … L'articolo Zangrillo: “Hanno voluto terrorizzare i cittadini: ci sono riusciti in pieno” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 27 ottobre 2020) “Hannoinculcare il terrore nei, ciin pieno”: è il duro atto d’accusa del Prof. AlbertoIn questi difficili e convulsi giorni per la riacutizzazione dell’epidemia di Coronavirus imperversano gli epidemiologi, i virologi e gli esperti di ogni branca dello scibile umano, quotidianamente ospiti dei vari talk show che riempiono … L'articolo: “Hanno: ciin pieno” Curiosauro.

La7tv : #lariachetira Alberto #Zangrillo (Primario Terapia Intensiva San Raffaele di Milano): 'Coloro che hanno veramente b… - stefanscauzilli : RT @salvinimi: 6 mesi fa se eri positivo e uscivi fuori ti beccavi una denuncia per tentato strage. Un 'medico' famoso va in tv a dire che… - faustacu : RT @salvinimi: 6 mesi fa se eri positivo e uscivi fuori ti beccavi una denuncia per tentato strage. Un 'medico' famoso va in tv a dire che… - Simo07827689 : RT @salvinimi: 6 mesi fa se eri positivo e uscivi fuori ti beccavi una denuncia per tentato strage. Un 'medico' famoso va in tv a dire che… - SALSEROS9 : RT @Borghi_Tv: @RadioSavana 'Faccio outing: come hanno detto vari personaggi tra cui il Prof. Zangrillo, che stimo e rispetto, PURTROPPO MO… -