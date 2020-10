Zangrillo e la «militanza sessantottina» di Galli | VIDEO

(Di martedì 27 ottobre 2020) Excusatio non petita accusatio manifesta. Nel turbinio di apparizioni televisive dei vari esperti, medici e virologi, oggi è andato in scena lo scontro a distanza tra Albertoe Massimo. Nel mirino del primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele di Milano c’è una frase pronunciata, quasi due settimane fa, dal direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, quando ha ricordato che qualcuno «parlava di virus indebolito». Adesso,controcon riferimenti alle ideologie politiche e l’invito alla denuncia. LEGGI ANCHE > Il viceministro Sileri difendeper la dichiarazione sul «virus clinicamente ...

Per chi vuol lavorare e non può più, almeno non così come tutti sapevamo fare prima dell'arrivo della pandemia; per chi, governando, dovrebbe ridurre rischi ma allo stesso tempo aiutare tutti a condur ...La guerra tra primari è servita. Dopo la polemica di alcuni giorni fa tra il virologo Giorgio Palù e Roberto Burioni per delle inesattezze sul numero degli asintomatici, ora tocca a ...