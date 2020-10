Yeastar lancia il nuovo centralino serie P rivolto alle PMI con aspettative più elevate

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) XIAMEN, Cina e DALLAS, 27 ottobre 2020 /PRNewswire/(www..com), fornitore leader mondiale di centralini per PMI, ha annunciato oggi il rilascio ufficiale del suoP in occasione del suo primo evento di lancio globale. Più che un semplice, laP difa convergere voce, mobilità, presenza, collaborazione e altro ancora per presentare una soluzione d'elite "PBX-Plus-More". Ha dichiarato Alan Shan, CEO di: "Con oltre un decennio di esperienza pratica,sta procedendo con ambizioni ambiziose per plasmare il futuro della comunicazione per le PMI". "mo ilP per ...