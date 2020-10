Xylella in Puglia, nuovi focolai nella Piana degli Ulivi Monumentali: 14 alberi infetti (Di martedì 27 ottobre 2020) BARI - La Piana degli Ulivi Monumentali, patrimonio dell'umanità, è sotto assedio della Xylella. L'ultimo aggiornamento del monitoraggio segnala - riporta il sito InfoXylella - 14 nuovi Ulivi infetti, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) BARI - La, patrimonio dell'umanità, è sotto assedio della. L'ultimo aggiornamento del monitoraggio segnala - riporta il sito Info- 14, ...

BARI - La Piana degli ulivi monumentali, patrimonio dell’umanità, è sotto assedio della Xylella. L’ultimo aggiornamento del monitoraggio segnala - riporta il sito Infoxylella - 14 nuovi ulivi infetti, ...

Xylella, a rischio 32,6 milioni per le indennità compensative

Sono i soldi a disposizione delle aziende salentine danneggiate nell'annata 2016 e che vanno spesi entro il 2020, ma i comuni pugliesi coinvolti nella validazione dei documenti sono troppo lenti nel d ...

