Xbox incontra The Mandalorian nel nuovo controller dedicato alla famosa serie TV

I fan di Star Wars stanno per ricevere uno speciale controller Xbox a tema The Mandalorian! Su Microsoft Store sono disponibili i preordini per il controller Xbox a tema con supporto per la ricarica. Come potete vedere dalle immagini più in basso, questo gamepad riprende stili e colori della serie TV.

I fan di Star Wars stanno per ricevere uno speciale controller Xbox a tema The Mandalorian! Su Microsoft Store sono disponibili i preordini per il controller Xbox a tema con supporto per la ricarica.Phil Spencer si è detto sicuro che PS5 e Xbox Series X e S andranno tutte esaurite nel 2020...ma se non avete già prenotato una PS5, grazie a questo concorso avete una possibilità! Phil Spencer si sbi ...