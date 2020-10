WhatsApp | Ecco cosa cambia nell’ultimo aggiornamento per Android

(Di martedì 27 ottobre 2020)continua con gli aggiornamenti è proprio suè disponibile una nuova versione con alcune novità molto interessanti. Tra le applicazioni di messaggistica più utilizzata al mondo ovviamente troviamo. Un servizio che da molto tempo è in continuoper offrire ai suoi utenti sempre in meglio in termini di contenuti multimediali, chiamate e videochiamate. Agli ultimi aggiornamenti se ne aggiunto anche un altro, si tratta della versione 2.20.120.17, già disponibile per il sistema operativo. Questo nuovoporta con sé alcune novità tra cui interfacce presenti all’interno del software riguardanti lo store Age è una nuova Ui perweb. Si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Ecco

Roma, 27 ottobre 2020 - I cervelli in fuga dall'Italia, un mantra che viene ripetuto allo sfinimento. Vero, ma solo in parte. A delineare un quadro aggiornato della situazione è l'ultimo rapporto ...Imola (Bologna), 27 ottobre 2020 – Illuminazione speciale in centro storico in vista del Gran premio di Formula 1. In attesa dei tradizionali addobbi natalizi, questa mattina in città sono arrivate al ...