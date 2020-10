Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo la settima tappa: Richard Carapaz ancora al comando della generale, Guillaume Martin nuovo leader dei GPM (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande bagarre, grande sfida tra i 38 fuggitivi che hanno animato la settima tappa della Vuelta a España 2020, laddove soltanto in cinque sono riusciti a giocarsi la vittoria in quel di Villanueva de Valdegovia. Alla fine è stato Michael Woods a spuntarla dopo continui scatti e controscatti che hanno caratterizzato il finale della frazione odierna. Alle spalle del canadese della EF Pro Cycling si sono piazzati l’iberico Omar Fraile (Astana) e il mai domo Alejandro Valverde (Movistar). Decima piazza per Davide Formolo (UAE Team Emirates). Richard Carapaz, dopo aver amministrato alla grande questa giornata assieme alla sua Ineos Grenadiers, mantiene la leadership ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Grande bagarre, grande sfida tra i 38 fuggitivi che hanno animato laa España, laddove soltanto in cinque sono riusciti a giocarsi la vittoria in quel di Villanueva de Valdegovia. Alla fine è stato Michael Woods a spuntarlacontinui scatti e controscatti che hanno caratterizzato il finalefrazione odierna. Alle spalle del canadeseEF Pro Cycling si sono piazzati l’iberico Omar Fraile (Astana) e il mai domo Alejandro Valverde (Movistar). Decima piazza per Davide Formolo (UAE Team Emirates).aver amministrato alla grande questa giornata assieme alla sua Ineos Grenadiers, mantiene laship ...

Cicloweb_it : Woods vs Valverde, la vendetta è servita - Sul podio al Mondiale di Innsbruck, i due sono protagonisti della fuga n… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Tutto sulla Vuelta a Espana 2020: percorso, cronac... - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo torna compatto. Attesa per la sfida tra Roglic e C… - OA_Sport : Vuelta a España 2020: nessun positivo al Covid-19 dopo la tornata di tamponi del primo giorno di riposo - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il Puerto de Orduña può far male, Roglic per il riscatto -