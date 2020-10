Vuelta a España 2020 oggi, Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia: orari, tv, streaming, programma Eurosport (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la giornata di oggi, martedì 27 settembre, si apre ufficialmente la seconda settimana della Vuelta a España 2020. La settima frazione della corsa a tappe iberica andrà in scena da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia, per 159,7 chilometri insidiosi, che potrebbero regalare qualche altra sorpresa tra i big. Attenzione dunque alla doppia scalata al GPM di prima categoria del Puerto de Orduña, il cui scollinamento è piazzato a soli 18 chilometri dal traguardo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA TAPPA DELLA Vuelta A ESPAÑA 2020 DALLE ORE 13.00 La frazione odierna prenderà il via alle ore 13.22, e terminerà alle ore 17.15. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la giornata di, martedì 27 settembre, si apre ufficialmente la seconda settimana dellaa España. La settima frazione della corsa a tappe iberica andrà in scena dade, per 159,7 chilometri insidiosi, che potrebbero regalare qualche altra sorpresa tra i big. Attenzione dunque alla doppia scalata al GPM di prima categoria del Puerto de Orduña, il cui scollinamento è piazzato a soli 18 chilometri dal traguardo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA TAPPA DELLAA ESPAÑADALLE ORE 13.00 La frazione odierna prenderà il via alle ore 13.22, e terminerà alle ore 17.15. ...

