Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia: percorso, altimetria, favoriti. Il Puerto di Orduña apre ai colpi di mano (Di martedì 27 ottobre 2020) Riparte oggi la Vuelta a España 2020, dopo il giorno di riposo, con una frazione dura che strizza l’occhio alle fughe: la Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia di 159,7 chilometri. Dopo i primi 59, il gruppo scalerà l’impegnativo Puerto de Orduña (7,8 chilometri al 7,7%). In seguito allo scollinamento, ci saranno una sessantina di chilometri tranquilli, nei quali è presente anche il traguardo volante, situato in località Izarra. Dunque, al chilometro 132, inizierà la seconda ascesa al Puerto de Orduña. Superato il GPM, gli atleti affronteranno un tratto in discesa, quindi uno strappetto e, infine, quindici chilometri pianeggianti che portano al traguardo. I ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Ripartelaa España, dopo il giorno di riposo, con una frazione dura che strizza l’occhio alle fughe: ladedi 159,7 chilometri. Dopo i primi 59, il gruppo scalerà l’impegnativode Orduña (7,8 chilometri al 7,7%). In seguito allo scollinamento, ci saranno una sessantina di chilometri tranquilli, nei quali è presente anche il traguardo volante, situato in località Izarra. Dunque, al chilometro 132, inizierà la seconda ascesa alde Orduña. Superato il GPM, gli atleti affronteranno un tratto in discesa, quindi uno strappetto e, infine, quindici chilometri pianeggianti che portano al traguardo. I ...

infoitsport : Vuelta a España 2020: il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. La Ineos continua a sognare con Carapaz, men… - infoitsport : Vuelta a España 2020, il direttore di corsa: “Non so se arriveremo a Madrid, al momento non ci sono impedimenti” - Pugliessino : RT @Valter14032653: @Pugliessino @EnzaAltieri @masabbett @CorazzaEfisia @Nereide @ghegola @circeanna @MmTai7 Purtroppo il giro d'Italia e l… - infoitsport : Vuelta a España 2020: il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. La Ineos sogna con Carapaz, Roglic non può p… - EnzaAltieri : RT @Valter14032653: @Pugliessino @EnzaAltieri @masabbett @CorazzaEfisia @Nereide @ghegola @circeanna @MmTai7 Purtroppo il giro d'Italia e l… -