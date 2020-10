Von der Leyen: “Oggi l’Italia riceve 10 miliardi da Sure, l’Europa è con voi”. Il video (Di martedì 27 ottobre 2020) Von der Leyen: “Oggi l’Italia riceve 10 miliardi da Sure, l’Europa è con voi” Milano, 27 ott. (askanews) – “Oggi l’Italia ha ricevuto 10 miliardi di euro in prestiti nel quadro del piano Ue Sure, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo. Questi aiuti contribuiranno a mantenere posti di lavoro durante la pandemia”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen con un messaggio su Twitter. “L’Italia riceverà 27,4 miliardi da Sure. L Europa è con voi”, ha scritto. La Commissione europea oggi ha erogato in tutto 17 miliardi di euro per la prima tranche del ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) Von der: “Oggi l’Italia10da, l’Europa è con voi” Milano, 27 ott. (askanews) – “Oggi l’Italia ha ricevuto 10di euro in prestiti nel quadro del piano Ue, a supporto di regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo. Questi aiuti contribuiranno a mantenere posti di lavoro durante la pandemia”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von dercon un messaggio su Twitter. “L’Italiarà 27,4da. L Europa è con voi”, ha scritto. La Commissione europea oggi ha erogato in tutto 17di euro per la prima tranche del ...

