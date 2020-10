Volley, Trento si gioca la Champions League! Preliminare durissimo con Dinamo Mosca e Amriswil: un solo posto in palio (Di martedì 27 ottobre 2020) Trento sta attraversando un momento difficile e i risultati ottenuti nell’ultimo mese in SuperLega sono davvero pessimi. I dolomitici, partiti con l’ambizione di lottare per lo scudetto, sono addirittura incappati in quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate disputate nel massimo campionato italiano di Volley maschile: Verona, Civitanova, Perugia e Monza hanno surclassato gli uomini di Angelo Lorenzetti, ora relegati al nono posto in classifica con appena sette punti all’attivo (bisogna recuperare il match contro Modena). Una situazione estremamente difficile per l’Itas che durante questa settimana si gioca una fetta importante della stagione: il secondo turno Preliminare della Champions League rappresenta un crocevia importante per Trento, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020)sta attraversando un momento difficile e i risultati ottenuti nell’ultimo mese in SuperLega sono davvero pessimi. I dolomitici, partiti con l’ambizione di lottare per lo scudetto, sono addirittura incappati in quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate disputate nel massimo campionato italiano dimaschile: Verona, Civitanova, Perugia e Monza hanno surclassato gli uomini di Angelo Lorenzetti, ora relegati al nonoin classifica con appena sette punti all’attivo (bisogna recuperare il match contro Modena). Una situazione estremamente difficile per l’Itas che durante questa settimana siuna fetta importante della stagione: il secondo turnodellaLeague rappresenta un crocevia importante per, ...

sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match dell'ottava giornata #Chieri-#Trento - vballworldy1 : RT @pilloledivolley: 7ª RS classifica ??: distanze invariate in vetta, Modena sale al 4° posto, Trento sempre più giù, Cisterna aggancia Pad… - n14coraggio : RT @pilloledivolley: 7ª RS classifica ??: distanze invariate in vetta, Modena sale al 4° posto, Trento sempre più giù, Cisterna aggancia Pad… - pilloledivolley : 7ª RS: i ?? di MONZA-TRENTO ?????? #Superlega #volley #pallavolo #volleyball #Sedlacek - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Volley #Superlega: Perugia vince anche in emergenza. Trento cade a Monza -