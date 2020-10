Volley femminile, serie A1 8. giornata. Tutti in campo: Novara all’esame Casalmaggiore. Chieri-Trento: sfida tra rivelazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) In pochi ci avrebbero creduto anche solo un mese fa. Chieri e Trento che si giocano un posto al sole, magari alle spalle della capolista incontrastata Conegliano. Ma domani sarà così, sfida al vertice tra una squadra che fino a un mese prima dell’avvio del campionato era in serie A2 e un’altra che due anni fa era retrocessa in A2, poi reintegrata nella massima serie. Le due società hanno lavorato molto bene ed hanno allestito squadre, con tanta Italia dentro, che ora se la giocano ad altissimi livelli e che, proprio male che vada, non avranno patemi per la permanenza in serie A1. Adesso, però, entrambe stanno vivendo un sogno e vincere la sfida di domani sera a Chieri significherebbe alimentarlo ulteriormente, il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) In pochi ci avrebbero creduto anche solo un mese fa.che si giocano un posto al sole, magari alle spalle della capolista incontrastata Conegliano. Ma domani sarà così,al vertice tra una squadra che fino a un mese prima dell’avvio del campionato era inA2 e un’altra che due anni fa era retrocessa in A2, poi reintegrata nella massima. Le due società hanno lavorato molto bene ed hanno allestito squadre, con tanta Italia dentro, che ora se la giocano ad altissimi livelli e che, proprio male che vada, non avranno patemi per la permanenza inA1. Adesso, però, entrambe stanno vivendo un sogno e vincere ladi domani sera asignificherebbe alimentarlo ulteriormente, il ...

In pochi ci avrebbero creduto anche solo un mese fa. Chieri e Trento che si giocano un posto al sole, magari alle spalle della capolista incontrastata Conegliano. Ma domani sarà così, sfida al vertice ...

Piccinini e Stevanovic tornano in campo

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La UYBA Volley, nonostante lo stop di domenica per il caso Covid che ha colpito una giocatrice del Bisonte, non ha smesso di allenarsi per preparare il prossimo incontro in ...

