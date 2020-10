Vivo Y70, Y20S, Y11S, ecco gli smartphone economici per conquistare l’Italia: si parte da 149 euro (Di martedì 27 ottobre 2020) Vivo si prepara a conquistare l’europa e l’Italia. Assieme allo smartphone di fascia alta X51 5G, il colosso cinese ha annunciato anche Vivo Y70, Y20S e Y11S: tre prodotti che vanno a posizionarsi nel segmento chiave per l’azienda in europa. Sarà nella fascia di prezzo inferiore a 300 euro che Vivo concentrerà la propria offensiva perché è proprio quel segmento che traina le vendite del mercato. Entriamo nel dettaglio. Vivo Y70 è indubbiamente il più interessante del trio. La piattaforma hardware è affidata al processore Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Non è di certo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)si prepara al’pa e l’Italia. Assieme allodi fascia alta X51 5G, il colosso cinese ha annunciato ancheY70,: tre prodotti che vanno a posizionarsi nel segmento chiave per l’azienda inpa. Sarà nella fascia di prezzo inferiore a 300checoncentrerà la propria offensiva perché è proprio quel segmento che traina le vendite del mercato. Entriamo nel dettaglio.Y70 è indubbiamente il più interessante del trio. La piattaforma hardware è affidata al processore Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Non è di certo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vivo Y70 Vivo Y70, Y20S, Y11S, ecco gli smartphone economici per conquistare l’Italia: si parte da 149 euro Il Fatto Quotidiano Vivo X51 5G e gli altri, nuovi smartphone in arrivo, scheda tecnica e prezzo

certificazione Hi-Res Audio vivo Y70, prezzo 269 euro Sistema operativo: Android 10 con Funtouch OS 11 Display: AMOLED 6,44”, FHD+ (1080x2400p), 408ppi, 20:9 Dimensioni: 161×74,08×7,83mm Peso: 171 g ...

Vivo è da pochissimo arrivata anche in Italia, e l'ha fatto prima con il top di gamma X51, e subito dopo con Y70, Y20 e Y11. Le notizie a proposito di questo brand e delle sue mosse, quindi, d'ora in ...

