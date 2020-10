Virus pre-confezionato? La nuova denuncia della virologa cinese (Di martedì 27 ottobre 2020) È con molta probabilità la donna più ricercata dal governo di Pechino. È nascosta in qualche luogo degli Stati Uniti e dice di avere con sé indizi e prove che dimostrano come il Covid-19 è stato creato in un laboratorio cinese ed è stato diffuso intenzionalmente nel resto del mondo. Si chiama Li-Meng Yan la virologa che a dicembre del 2019 aveva denunciato l’esistenza di un Virus che si trasmette con molta facilità tra le persone. Dopo mesi di silenzio, Li-Meng è apparsa di nuovo davanti alle telecamere del programma spagnolo “Cuarto Milenio” di Iker Jiménez in un’edizione speciale sulla pandemia intitolato “Informe Covid”. Sebbene gli esperti consultati dallo stesso programma screditano la teoria ... Leggi su formiche (Di martedì 27 ottobre 2020) È con molta probabilità la donna più ricercata dal governo di Pechino. È nascosta in qualche luogo degli Stati Uniti e dice di avere con sé indizi e prove che dimostrano come il Covid-19 è stato creato in un laboratorioed è stato diffuso intenzionalmente nel resto del mondo. Si chiama Li-Meng Yan lache a dicembre del 2019 avevato l’esistenza di unche si trasmette con molta facilità tra le persone. Dopo mesi di silenzio, Li-Meng è apparsa di nuovo davanti alle telecamere del programma spagnolo “Cuarto Milenio” di Iker Jiménez in un’edizione speciale sulla pandemia intitolato “Informe Covid”. Sebbene gli esperti consultati dallo stesso programma screditano la teoria ...

Alma56688072 : @Donatel17146041 @rotre54 @CalaminiciM Priorità. Io ho paralisi galoppante delle braccia a causa di una terza ernia… - Girolam13527243 : Nessuna logica per quanto riguarda la chiusura dei bar e dei ristoranti alle ore 18, sicuramente il virus é uno che… - Angelinidavide3 : @adrianobusolin Io non sono complottisto ma non capisco i loro pochi morti e la loro economia in ripresa ,meglio de… - FapontiFranco : @pontellif Mi meraviglio solo che in una apoteosi di scaricabarile non abbia dato la colpa ai morti che si sono pre… - ugoarrigo : @ValeryMell1 @FzVittoria Ovviamente sì, tuttavia col parco bus esistente si possono incrementare le corse (come a B… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus pre Covid, il mistero degli asintomatici: sembrano i meno contagiosi ma diffondono il virus Il Mattino Coronavirus. Di cosa abbiamo bisogno?

Ultimo il Sindaco di Milano che ci fa sapere che il livello del traffico aereo tornerà a livelli pre-covid nel 2024 (2)… le previsioni economiche si fanno su dati certi, e vista questa seconda ondata ...

Grande Fratello Vip, fuori il nome: "Ecco chi è il positivo al coronavirus", grossi guai per Signorini e Mediaset

Siccome i tre nuovi Vip pare che abbiano trascorso l’isolamento pre-entrata nello stesso albergo, la produzione non ha potuto far altro che tenere in stand by anche Bettarini e la Salemi. A questo ...

Ultimo il Sindaco di Milano che ci fa sapere che il livello del traffico aereo tornerà a livelli pre-covid nel 2024 (2)… le previsioni economiche si fanno su dati certi, e vista questa seconda ondata ...Siccome i tre nuovi Vip pare che abbiano trascorso l’isolamento pre-entrata nello stesso albergo, la produzione non ha potuto far altro che tenere in stand by anche Bettarini e la Salemi. A questo ...