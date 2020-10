Virologo Crisanti: “Tamponi solo ai sintomatici? Proposta irresponsabile” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Tamponi solo ai pazienti sintomatici? È una Proposta irresponsabile“. Lo ha affermato il noto Virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. Intervenuto al TG4 Crisanti ha bocciato la Proposta definendola come una “rinuncia totale a contrastare l’epidemia. A quel punto, quindi, non si sa più nemmeno quanti sono i contagiati e avere dunque una incapacità di individuazione di focolai” ha chiosato. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Tamponiai pazienti? È unairresponsabile“. Lo ha affermato il notoAndrea, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova. Intervenuto al TG4ha bocciato ladefinendola come una “rinuncia totale a contrastare l’epidemia. A quel punto, quindi, non si sa più nemmeno quanti sono i contagiati e avere dunque una incapacità di individuazione di focolai” ha chiosato.

RaiNews : 'Sicuramente non ha fatto contenti tutti, anzi ha scontentato molti, ma non credo fosse evitabile', ha detto il v… - SorellaBaderla : @BenedettaFrucci Crisanti non è un virologo. Evitiamo di attribuire titoli impropri. - gagliardi_andr : E dopo editoriale di Gramellini con attacco scomposto e denigratorio a Crisanti, si capiscono le interviste lunari… - Riccardo049 : “Qual è il suo sentimento sulla prospettiva? Io ho una determinazione. Il sentimento è la situazione di un momento.… - ramses09975976 : @DavideFalchieri @giobandnere @Corriere @repubblica @fattoquotidiano ieri sera (da porro) non ha sentito il virolog… -

Ultime Notizie dalla rete : Virologo Crisanti Dpcm, il virologo Crisanti: «Misure insufficienti se manca un piano per tracciare i contagi» Leggo.it Rigoli: «Test Covid "fai da te" fra 15-20 giorni. Ci cambierà la vita»

Qualche giorno più tardi quella posizione era piò stata fortemente criticata dal virologo Crisanti che aveva definito l'idea dei tamponi fai da te «una buffonata» ...

Zaia al ministro: ‘Basta tamponi agli asintomatici. Crisanti: ‘Irresponsabile’

Lo ha affermato il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'università di Padova, ospite al Tg4. (Adnkronos) Ancora una critica importante da parte del virologo Andrea Crisanti, che ...

Qualche giorno più tardi quella posizione era piò stata fortemente criticata dal virologo Crisanti che aveva definito l'idea dei tamponi fai da te «una buffonata» ...Lo ha affermato il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'università di Padova, ospite al Tg4. (Adnkronos) Ancora una critica importante da parte del virologo Andrea Crisanti, che ...