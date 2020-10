Violenza maschile, vogliamo fare prevenzione? Diamo priorità alle sopravvissute (Di martedì 27 ottobre 2020) La senatrice Donatella Conzatti, segretaria della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, ha presentato un progetto di legge “sul recupero degli uomini maltrattanti al fine di potenziarne la rete per prevenire la Violenza”. La proposta è stata fortemente criticata dalla rete dei centri antiViolenza D.i.Re. La presidente, Antonella Veltri, si è espressa ieri sul ddl: “Restiamo scettiche e preoccupate di fronte all’iniziativa della senatrice Donatella Conzatti perché la Violenza maschile contro le donne non è un problema individuale, del singolo, come se fosse un malato che deve fare una cura, ma un fenomeno strutturale che può essere contenuto solo con un cambiamento culturale che investa tutta la società”. Un uomo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) La senatrice Donatella Conzatti, segretaria della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, ha presentato un progetto di legge “sul recupero degli uomini maltrattanti al fine di potenziarne la rete per prevenire la”. La proposta è stata fortemente criticata dalla rete dei centri antiD.i.Re. La presidente, Antonella Veltri, si è espressa ieri sul ddl: “Restiamo scettiche e preoccupate di fronte all’iniziativa della senatrice Donatella Conzatti perché lacontro le donne non è un problema individuale, del singolo, come se fosse un malato che deveuna cura, ma un fenomeno strutturale che può essere contenuto solo con un cambiamento culturale che investa tutta la società”. Un uomo che ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: FONDI AI CENTRI PER MALTRATTANTI 'Ma un uomo che agisce violenza non cambia in pochi mesi' (di @Nadiesdaa) - ilfattoblog : FONDI AI CENTRI PER MALTRATTANTI 'Ma un uomo che agisce violenza non cambia in pochi mesi' (di @Nadiesdaa) - grotondo1 : @Tersite8 Cara, qui il femminismo c’ entra poco: parliamo di violenza maschile contro le donne e per fortuna la mag… - mariofthevalley : RT @grotondo1: Stasera non c’ è via di mezzo neanche per gli autori, @signorini e @Mediasetitalia: o con #guenda o con la cultura della vio… - 2010gaietta : RT @grotondo1: Stasera non c’ è via di mezzo neanche per gli autori, @signorini e @Mediasetitalia: o con #guenda o con la cultura della vio… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza maschile Violenza maschile, vogliamo fare prevenzione? Diamo priorità alle sopravvissute Il Fatto Quotidiano Il coordinamento centri antiviolenza e Gloria Lisi sull'omicidio di via Pola

Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna torna a ribadire, ancora una volta, che la violenza maschile sulle donne è un problema sociale e sistemico, che non può e non deve essere ...

“La scena delle donne” interrotta, anticipazioni online

Nel calendario infatti è compresa anche una conversazione/provocazione rivolta soprattutto agli uomini, “Da uomo a uomo” per smascherare la cultura patriarcale da cui nasce la violenza maschile sulle ...

Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna torna a ribadire, ancora una volta, che la violenza maschile sulle donne è un problema sociale e sistemico, che non può e non deve essere ...Nel calendario infatti è compresa anche una conversazione/provocazione rivolta soprattutto agli uomini, “Da uomo a uomo” per smascherare la cultura patriarcale da cui nasce la violenza maschile sulle ...