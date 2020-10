Violenza a Torino, 10 arresti durante la manifestazione contro nuovo dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Scontri e vandalismo a Torino, la manifestazione contro il nuovo dpcm si è trasformata in una guerra. Arrestati 10 ragazzi giovanissimi. Guerra e fuoco ieri notte a Torino, dove la manifestazione di protesta contro l’ultimo dpcm si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia: i vandali hanno lanciato bottiglie, pietre e bombe … Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Scontri e vandalismo a, lailsi è trasformata in una guerra. Arrestati 10 ragazzi giovanissimi. Guerra e fuoco ieri notte a, dove ladi protestal’ultimosi è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia: i vandali hanno lanciato bottiglie, pietre e bombe …

fanpage : Vetrine distrutte, bombe carta e violenza in pieno centro a #Torino: 'Vogliamo Libertà' - RaiNews : #Dpcm Le manifestazioni contro i provvedimenti per il contenimento del #coronavirus sfociano nella violenza. 28 per… - alexbintqaboos1 : #Vincenzo de Luca. Gli scontri a Torino sono frutto di Camorristi e Fascisti in trasferta? La violenza è esasperaz… - PaoloT1986 : RT @francesco_scoma: Nessuna protesta dovrebbe sfociare in violenza, come è accaduto ieri a #Milano e a #Torino. Distruggere le vetrine de… - SalvatoreAllo13 : RT @AStrazzulli: Strano, stasera nessuno scrive 'poteva succedere ovunque...e invece...' #Torino #milano La.violenza va sempre condannata.… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza Torino Torino: notte di violenza all'ospedale Regina Margherita per un rifiuto La Repubblica Violenza a Torino, 10 arresti durante la manifestazione contro nuovo dpcm

Scontri e vandalismo a Torino, la manifestazione contro il nuovo dpcm si è trasformata in una guerra. Arrestati 10 ragazzi giovanissimi. Guerra e fuoco ieri notte a Torino, dove la manifestazione di ...

Furia (PD): "Il Governo deve fornire contributi il prima possibile".

"Ieri sera a Torino, ma anche in altre città d'Italia ... I fascisti di varie risme sono ben organizzati per spostare la protesta sul piano della violenza. Una violenza che va denunciata senza se e ...

Scontri e vandalismo a Torino, la manifestazione contro il nuovo dpcm si è trasformata in una guerra. Arrestati 10 ragazzi giovanissimi. Guerra e fuoco ieri notte a Torino, dove la manifestazione di ..."Ieri sera a Torino, ma anche in altre città d'Italia ... I fascisti di varie risme sono ben organizzati per spostare la protesta sul piano della violenza. Una violenza che va denunciata senza se e ...