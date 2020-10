Violente proteste anti-Covid a Milano, Napoli, Torino e Trieste. Conte: “Ora è il momento della responsabilità. La politica non soffi sul fuoco del malessere sociale” (Di martedì 27 ottobre 2020) Violente proteste anti-Covid da Milano a Napoli, da Torino a Trieste. Ristoratori, barman, piccoli artigiani, ma anche rappresentanti del mondo della danza, dello spettacolo e dell’animazione sono scesi in piazza per manifestare il loro disappunto contro gli ultimi provvedimenti adottati per contrastare la pandemia. A Milano diverse persone sono state fermate dalla Polizia dopo gli scontri con i circa 300 manifestanti che hanno protestato, anche lanciando petardi e bombe molotov. Il corteo è partito da Corso Buenos Aires alle 20.30 e ha raggiunto Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, dove i manifestanti hanno cercato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020)da, da. Ristoratori, barman, piccoli artigiani, ma anche rappresentdel mondodanza, dello spettacolo e dell’animazione sono scesi in piazza per manifestare il loro disappunto contro gli ultimi provvedimenti adottati per contrastare la pandemia. Adiverse persone sono state fermate dalla Polizia dopo gli scontri con i circa 300 manifestche hanno protestato, anche lanciando petardi e bombe molotov. Il corteo è partito da Corso Buenos Aires alle 20.30 e ha raggiunto Palazzo Lombardia, sedeRegione Lombardia, dove i manifesthanno cercato di ...

