VIDEO Milan-Roma 3-3: highlights, gol e sintesi. Spettacolo ed emozioni a San Siro (Di martedì 27 ottobre 2020) Gol, emozioni e Spettacolo nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Milan-Roma finisce 3-3 con i rossoneri che vanno avanti per tre volte e con i giallorossi che riescono sempre a rimontare. La squadra di Pioli rimane in testa alla classifica con 13 punti, mentre la Roma sale a quota 8. Doppietta di Ibrahimovic e gol di Saelemaekers per il Milan, mentre per la Roma in rete Dzeko, Veretout e Kumbulla. Qui di seguito gli highlights del match. VIDEO highlights Milan-Roma 3-3

