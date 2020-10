VIDEO | Covid | dieci arresti per gli scontri di Torino | tra i violenti ultras del Toro e della Juve

(Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO – Dieci arresti e 4 denunciati, ma tra i violenti nessun commerciante. E’ questo il bilancio della Questura di Torino in merito alla doppia manifestazione che si e’ svolta ieri sera tra le vie del centro. “Continua pero’ l’attivita’ investigativa della Questura di Torino” fanno sapere le forze dell’ordine, che in questo momento stanno visualizzando centinaia di telecamere di sorveglianza e svolgendo sopralluoghi finalizzati all’individuazione di ulteriori responsabili. “L’afflusso dei manifestanti e’ iniziato alle ore diciannove, circa 2.500 i partecipanti- spiegano dalla Questura-. L’iniziativa ha da subito mostrato un duplice volto: da un lato commercianti, ristoratori e piccoli imprenditori che hanno espresso pacificamente il loro dissenso, dall’altro un folto gruppo di persone, parzialmente travisati, con atteggiamenti manifestamente aggressivi e provocatori“.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Covid

Il rifiuto delle misure anti-Covid, tra cui indossare la mascherina ... profilo "antisociale" punteggi più bassi anche nell'ambito della risonanza affettiva. Video: Menna: "Il lockdown non è la ...Sostengo, per questa ragione, il sindaco di Nola Minieri, che sta chiedendo con forza di evitare che il nosocomio diventi un presidio esclusivo per la cura del Covid. Abbiamo il dovere ... inchieste, ...