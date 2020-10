VIDEO | Coronavirus, scontri anche a Torino: ferito un fotografo, 10 fermati (Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO – Tensioni nella serata di ieri a Torino durante la manifestazione contro il provvedimento emanato dal Governo che impone il coprifuoco alle 23 e la chiusura dei locali alle 18. Al momento, sono state fermate dieci persone e un giornalista e’ rimasto ferito. Il corteo, partito da piazza Castello, si e’ spostato in via Roma, dove la tensione tra forze dell’ordine e manifestanti e’ salita rapidamente. Dal corteo “scene di guerriglia urbana”, raccontano testimoni, con lancio di bottiglie, pietre e fumogeni. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO – Tensioni nella serata di ieri a Torino durante la manifestazione contro il provvedimento emanato dal Governo che impone il coprifuoco alle 23 e la chiusura dei locali alle 18. Al momento, sono state fermate dieci persone e un giornalista e’ rimasto ferito. Il corteo, partito da piazza Castello, si e’ spostato in via Roma, dove la tensione tra forze dell’ordine e manifestanti e’ salita rapidamente. Dal corteo “scene di guerriglia urbana”, raccontano testimoni, con lancio di bottiglie, pietre e fumogeni.

repubblica : Il virologo Giorgio Palù: 'Positivo non vuol dire ammalato o contagioso' - il_piccolo : #Trieste, Dipiazza durissimo alla manifestazione dei lavoratori anti Conte: «Sono 19 anni che faccio il sindaco e h… - TgrRai : #Coronavirus #Sardegna, ambulanze in fila per ore per entrare nei #prontosoccorso. Sotto pressione l'ospedale Santi… - PabePabo : RT @tweetnewsit: Anche #Trieste stasera è scesa in piazza dopo l'entrata in vigore del nuovo #dpcm voluto dal premier #Conte che sancisce l… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: NAPOLI, AL VOMERO LA PROTESTA DEI COMMERCIANTI CONTRO LE CHIUSURE ANTI-COVID: ''NIENTE BONUS, VOGLIAMO SOLO LAVORARE'' - L… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Coronavirus Russia devastata dal coronavirus, video choc dall'obitorio: "Cadaveri ovunque, cammino sulle teste" Liberoquotidiano.it Coronavirus a Napoli e Università, nuova stretta: online anche gli scritti

LA PIATTAFORMA Per evitare che gli studenti possano copiare, all'Università Parthenope hanno deciso di adottare il programma Respondus che registra tramite una piattaforma tutte le operazioni compiute ...

Coronavirus, Conte: 75% Dad decisione non facile, ma preoccupa curva contagi

Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare la curva epidemiologica sotto controllo''. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video-collegamento ...

LA PIATTAFORMA Per evitare che gli studenti possano copiare, all'Università Parthenope hanno deciso di adottare il programma Respondus che registra tramite una piattaforma tutte le operazioni compiute ...Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare la curva epidemiologica sotto controllo''. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video-collegamento ...