Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 20 | 30

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLAAD ESCLUSIONE DELL’AURELIA IN USCITA DATROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA MASSIMINA E MALAGROTTA AL CONFINE CON IL MOLISE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA TRA I COMUNI DI PICINISCO E SAN BIAGIO SARACINISCO AL KM 31. A LAVORO IL PERSONALE DELL’ASTRAL PER METTERE IN SICUREZZA LA STRADA COLPITA DA UNA FRANA. IL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN BIAGIO E’ DEVIATO SULLA PROVINCIALE 132 SANT’ELIA – VALLEROTONDO A, PER DISORDINI NELLA ZONA DI PIAZZALE FLAMINIO AL MOMENTO SOSPESE LINEA FERROVIARIA ...