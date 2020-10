Via libera di Palazzo Chigi al decreto ristori. In arrivo aiuti veloci per imprese, lavoratori e famiglie. Altre 6 settimane di Cig e stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ durato poco meno di un’ora il Consiglio dei ministri nel quale è stato approvato il decreto ristori, il pacchetto di nuovi aiuti per le categorie più colpite dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la secondo ondata dell’epidemia. Il dl è composto da 32 articoli e prevede un ventaglio di interventi a favore di imprese, lavoratori e famiglie. Tra misure anche un finanziamento da 30 milioni di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire “tamponi antigenici rapidi”. Nel decreto è stato inserito, “in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ durato poco meno di un’ora il Consiglio dei ministri nel quale è stato approvato il, il pacchetto di nuoviper le categorie più colpite dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiare la secondo ondata dell’epidemia. Il dl è composto da 32 articoli e prevede un ventaglio di interventi a favore di. Tra misure anche un finanziamento da 30 milioni di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire “tamponi antigenici rapidi”. Nelè stato inserito, “in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi ...

Tg1Raiofficial : Vittoria di @realDonaldTrump a una settimana dal voto. Dopo il via libera del Senato la conservatrice cattolica… - fanpage : ?? Ultim'ora Via libera al Decreto Ristori, tutte le misure previste per i lavoratori. - Montecitorio : 445 voti favorevoli. Via libera della Camera alla mozione sull'introduzione di appositi indicatori del livello di… - tv2000docfilm : RT @TV2000it: Anteprima #Tg2000 ore 18.30 1) #Covid contagi e chiusure 2) Il disagio degli esclusi 3) Via libera ai 'ristori' 4) #Papa… - AnastasiMarco : Decreto ristori, contributi a fondo perduto fino a 150mila euro @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Acea, via libera a piano al 2024. Gola: Target al rialzo. Spinta da rinnovabili Il Messaggero Covid, Lombardia: il virus è fuori controllo ma la Regione per ora esclude il lockdown

In Trentino Alto Adige, con quattro i decessi e 434 nuovi positivi, la chiusura anticipata per i bar è alle 20 e per i ristoranti alle 22, aperti cinema e via libera alle manifestazioni con un massimo ...

Parco del Diversivo, firmata la concessione: al via la riqualificazione

Grosseto: È stato compiuto oggi un passo decisivo e risolutivo che dà il via libera alla riqualificazione del parco del Diversivo: è stato infatti firmato l'atto di concessione stipulato con l'Agenzia ...

In Trentino Alto Adige, con quattro i decessi e 434 nuovi positivi, la chiusura anticipata per i bar è alle 20 e per i ristoranti alle 22, aperti cinema e via libera alle manifestazioni con un massimo ...Grosseto: È stato compiuto oggi un passo decisivo e risolutivo che dà il via libera alla riqualificazione del parco del Diversivo: è stato infatti firmato l'atto di concessione stipulato con l'Agenzia ...