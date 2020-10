Via libera al decreto ristori. Previsti fino al 200 per cento di indennizzi per i ristoratori (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, martedì 27 ottobre, il cosiddetto “decreto ristori” che fornirà indennizzi e aiuti alle categorie economiche più colpite dalle restrizioni imposte con l’ultimo Dpcm anti-Covid, come bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri. Il provvedimento è stato approvato oggi per essere inviato al più presto in Gazzetta ufficiale, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in diretta tv domenica, e prevede contributi fino al 400 per cento per le categorie più colpite dalle misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm. Circa 30 milioni saranno destinati a un fondo per effettuare tamponi a medici di base per tamponi medici base. “Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, martedì 27 ottobre, il cosiddetto “” che forniràe aiuti alle categorie economiche più colpite dalle restrizioni imposte con l’ultimo Dpcm anti-Covid, come bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri. Il provvedimento è stato approvato oggi per essere inviato al più presto in Gazzetta ufficiale, come annunciato dal premier Giuseppe Conte in diretta tv domenica, e prevede contributial 400 perper le categorie più colpite dalle misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm. Circa 30 milioni saranno destinati a un fondo per effettuare tamponi a medici di base per tamponi medici base. “Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico ...

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto "ristori" nato con lo scopo di compensare le misure restrittive contenute nell'ultimo Dpcm in materia di contrasto al Covid-19 già in vigor.

