Venezia, due nuovi positivi al Covid nel gruppo squadra (Di martedì 27 ottobre 2020) Tegola in casa Venezia. Il club lagunare con una nota ha infatti dato notizia in merito a due nuove positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Questo il comunicato ufficiale: "Venezia FC informa che due propri tesserati sono risultati positivi al test per l'identificazione del Coronavirus-Covid-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi. I tesserati risultati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani".

