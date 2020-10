Vela | Max Sirena | “Il varo di Luna Rossa 2 un momento speciale Abbiamo chiuso il cantiere per il lockdown”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova puntata si Sail2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai microfoni, questa volta, è stato Max, skipper e team principal di. Reduce da una settimana importante,commenta la varata della seconda imbarcazione AC75avvenuta lo scorso 20 ottobre davanti alle famiglie del team e alla presenza di un ristretto gruppo composto da amici e persone di riferimento che stanno affiancando la squadra nella trasferta neozelandese: “Una giornata fantastica, per tanti motivi. Non è stato così scontato varare questa barca, visto quello a cui siamo andati incontro negli ultimi mesi.ilper più di quaranta giorni ...

