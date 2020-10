"Vai a dirlo in piazza stasera". La Serracchiani a Quarta repubblica, dem travolta dagli insulti in diretta (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre Debora Serracchiani parla in studio da Nicola Porro a Quarta repubblica, a casa tra i telespettatori scatta la rivolta. "Credo che noi oggi dobbiamo andare a prendere i soldi dove ci sono e quindi prendere i soldi del Mes", spiega la esponente del Pd, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, a proposito dell'attuale crisi economica e sanitaria innescata dall'epidemia di coronavirus. Le reazioni di chi la ascolta in diretta non sono delle migliori. "La Serracchiani è utile alla politica, pure quella di sinistra, quanto una carta velina per fermare un carrarmato. Ma possiamo ancora permetterci di mantenere questi politici insulsi?", domanda provocatorio un utente. E contro la "scialba" Serracchiani volano sfottò ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre Deboraparla in studio da Nicola Porro a, a casa tra i telespettatori scatta la rivolta. "Credo che noi oggi dobbiamo andare a prendere i soldi dove ci sono e quindi prendere i soldi del Mes", spiega la esponente del Pd, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, a proposito dell'attuale crisi economica e sanitaria innescata dall'epidemia di coronavirus. Le reazioni di chi la ascolta innon sono delle migliori. "Laè utile alla politica, pure quella di sinistra, quanto una carta velina per fermare un carrarmato. Ma possiamo ancora permetterci di mantenere questi politici insulsi?", domanda provocatorio un utente. E contro la "scialba"volano sfottò ancora ...

Serracchiani per prima, poi parleremo del Mes". Conclude lapidario un commentatore: "Vada nelle piazze stasera a dirlo". Alla luce di quanto accaduto a Napoli e Roma nel weekend, a Torino e Milano ...

