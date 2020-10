Vacilla anche il fronte dei medici di base Scontro con le Regioni

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe Marino Ambulatori sotto assedio, salta il filtro e i pazienti intasano i pronto soccorso Il dottor Giuseppe Tortora risponde al telefono dal suo studio a Napoli. Mentre parla si sente battere sulla porta, come in un assedio: «Le posso dedicare solo pochi minuti, ho la sala d'attesa piena». Con l'emergenza Covidildeidi. «Quando si è scoperto un contagiato nella classe di mia figlia - racconta Lorenzo B., professionista che vive a Roma - la scuola ha allertato la Asl e siamo dovuti andare a fare la fila sotto la pioggia alle 5 di mattina per il tampone. Quando è arrivato il risultato non è stata la Asl a rilasciare il certificato di negatività per poter tornare a scuola: bisogna andare nello studio del ...