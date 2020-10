Vaccini antinfluenzali, i farmacisti: «La situazione è diventata drammatica, non ne abbiamo» (Di martedì 27 ottobre 2020) Ritardi e confusione, cresce l’allarme per i Vaccini intinfluenzali. «La situazione è diventata drammatica». Lo afferma con forza il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi) Andrea Mandelli. Si rischia che sugli scaffali ci sia poco o niente. O comunque, non il necessario per soddisfare le richieste della gente. «Rivolgo un appello al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a tutti i presidenti e agli assessori alla sanità. Non bisogna attendere oltre a fornire alle farmacie i Vaccini antinfluenzali destinati alla popolazione attiva. Almeno nelle quantità previste nell’intesa approvata lo scorso 14 settembre». Vaccini antinfluenzali, le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Ritardi e confusione, cresce l’allarme per iintinfluenzali. «La». Lo afferma con forza il presidente della Federazione degli Ordini dei(Fofi) Andrea Mandelli. Si rischia che sugli scaffali ci sia poco o niente. O comunque, non il necessario per soddisfare le richieste della gente. «Rivolgo un appello al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a tutti i presidenti e agli assessori alla sanità. Non bisogna attendere oltre a fornire alle farmacie idestinati alla popolazione attiva. Almeno nelle quantità previste nell’intesa approvata lo scorso 14 settembre»., le ...

