Usa: polizia uccide afroamericano, scontri a Philadelphia (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 OTT - La polizia di Philadelphia ha ucciso per strada un afroamericano di 27 anni che brandiva un coltello scatenando proteste nelle quali circa trenta agenti sono rimasti ...

