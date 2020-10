Usa, Obama in soccorso dello spento Biden. Lo sfottò di Trump: «Comizio senza folla» (Di martedì 27 ottobre 2020) È il giorno di Barack Obama. L’ex-presidente scende in campo per sostenere Joe Biden, già suo vice alla Casa Bianca. Un arrivo previsto e programmato, ma che si è fatto addirittura necessario alla luce della rimonta di Donald Trump. Che l’attuale presidente sia in risalita lo confermano le parole di Obama, rivelatrici di una certa preoccupazione. «Dobbiamo votare come mai abbiamo fatto prima, per non lasciare nessun dubbio. Non possiamo permetterci altri quattro anni di Trump», ha infatti esortato l’ex presidente a chiusura del suo Comizio elettorale a Orlando in Florida. Comizio di Obama a Orlando (Florida) In precedenza, aveva intrattenuto il pubblico insistendo sui differenti profili dei due ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) È il giorno di Barack. L’ex-presidente scende in campo per sostenere Joe, già suo vice alla Casa Bianca. Un arrivo previsto e programmato, ma che si è fatto addirittura necessario alla luce della rimonta di Donald. Che l’attuale presidente sia in risalita lo confermano le parole di, rivelatrici di una certa preoccupazione. «Dobbiamo votare come mai abbiamo fatto prima, per non lasciare nessun dubbio. Non possiamo permetterci altri quattro anni di», ha infatti esortato l’ex presidente a chiusura del suoelettorale a Orlando in Florida.dia Orlando (Florida) In precedenza, aveva intrattenuto il pubblico insistendo sui differenti profili dei due ...

