USA, forte aumento degli ordinativi industriali (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a settembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dell’1,9% dopo il +0,4% del mese precedente (dato rivisto da +0,5%) e delle stime degli analisti. Il dato “core”, ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, risulta in aumento dello 0,8% rispetto al +1% del mese precedente (rivisto da +0,6%) ed al +0,4% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi hanno visto un incremento del 3,4% dopo il +0,9% precedente. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza la crescitadi beni durevoli americani a settembre. Secondo il Dipartimento del CommercioStati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato un incremento dell’1,9% dopo il +0,4% del mese precedente (dato rivisto da +0,5%) e delle stimeanalisti. Il dato “core”, ossia al nettodel settore trasporti, risulta indello 0,8% rispetto al +1% del mese precedente (rivisto da +0,6%) ed al +0,4% del consensus. Se si esclude il settore della difesa, glihanno visto un incremento del 3,4% dopo il +0,9% precedente.

Agenzia_Ansa : L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno s… - Agenzia_Ansa : #Covid, Il virologo #Fauci: ' Gli #Usa ancora nella prima ondata. Non c'è mai stato un vero calo da inizio… - Voroklimef : @lameduck1960 Sarei più scaramantico eh, non ho idea di quanto il terrorismo da COVID19 abbia influito, qui vedo ch… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'allerta dell'Organizzazione mondiale della sanità: 'Le terapie intensive d'Europa e degli Stati Uniti si stanno saturan… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Il virologo #Fauci: ' Gli #Usa ancora nella prima ondata. Non c'è mai stato un vero calo da inizio #pandemia, or… -

Ultime Notizie dalla rete : USA forte USA, forte aumento degli ordinativi industriali Il Messaggero USA, forte aumento degli ordinativi industriali

(Teleborsa) - Si rafforza la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a settembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno ...

Coronavirus, contagiati il vicesindaco e un dipendente comunale di Chiusaforte

CHIUSAFORTE. Impennata di casi di Covid-19 a Chiusaforte. Nel piccolo centro del Canal del Ferro, che conta 700 abitanti, ci sono 12 positivi e 6 persone in quarantena fiduciaria. I numeri li ha dati ...

(Teleborsa) - Si rafforza la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a settembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno ...CHIUSAFORTE. Impennata di casi di Covid-19 a Chiusaforte. Nel piccolo centro del Canal del Ferro, che conta 700 abitanti, ci sono 12 positivi e 6 persone in quarantena fiduciaria. I numeri li ha dati ...