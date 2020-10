Usa, Amy Coney Barrett nominata ufficialmente alla Corte Suprema: chi è l’anti-abortista e ultraconservatrice voluta da Trump (Di martedì 27 ottobre 2020) Amy Coney Barrett è ora ufficialmente la nona giudice della Corte Suprema. La maggioranza repubblicana del Senato ha confermato la scelta del presidente Donald Trump, a una settimana esatta dal voto: 52 senatori contro 48 (una sola repubblicana si è dissociata, Susan Collins del Maine). La 48enne cattolica ultra-conservatrice, occuperà il seggio che era stato fino al mese scorso di una femminista progressista, Ruth Bader Singer. Con Coney Barrett cambiano gli equilibri della Corte Suprema, spostandoli decisamente più a destra. Fino alla morte della giudice Ginsburg, infatti, i rapporti di forze erano cinque a quattro in favore dei repubblicani, ma con un presidente del ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Amyè orala nona giudice della. La maggioranza repubblicana del Senato ha confermato la scelta del presidente Donald, a una settimana esatta dal voto: 52 senatori contro 48 (una sola repubblicana si è dissociata, Susan Collins del Maine). La 48enne cattolica ultra-conservatrice, occuperà il seggio che era stato fino al mese scorso di una femminista progressista, Ruth Bader Singer. Concambiano gli equilibri della, spostandoli decisamente più a destra. Finomorte della giudice Ginsburg, infatti, i rapporti di forze erano cinque a quattro in favore dei repubblicani, ma con un presidente del ...

