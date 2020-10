Usa: Amy Coney Barrett è il nuovo giudice della Corte Suprema. Voluta da Trump (Di martedì 27 ottobre 2020) A una settimanas dal voto Usa, Trump ottiene un impotante successo: dopo l'approvazione del Senato, ha giurato come nuovo giudice della Corte Suprema la conservatrice Amy Coney Barrett. «E' un giorno storico per l'America», ha commentato il presidente Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) A una settimanas dal voto Usa,ottiene un impotante successo: dopo l'approvazione del Senato, ha giurato comela conservatrice Amy. «E' un giorno storico per l'America», ha commentato il presidente

you_trend : ???? Amy Coney #Barrett è la nuova giudice della Corte Suprema #USA: poche ore fa ha prestato giuramento in una cerim… - AnnalisaChirico : Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione… - Corriere : Usa: Senato approva nomina Amy Coney Barrett a Corte Suprema - erik_konser : RT @AnnalisaChirico: Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione Us… - SkorpioITA : RT @AnnalisaChirico: Il maschilista volgare sessista @realDonaldTrump che continua a nominare donne in ruoli chiave dell’amministrazione Us… -