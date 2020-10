Usa 2020 | viaggio negli Stati in bilico di L Bellardini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) (di Luca, dottorando di ricerca in Banking & Finance presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata) Divaricazione sociale e polarizzazione politicaL’America è divisa, forse come non mai nella storia recente. Lo sappiamo da almeno quattro anni. Se volessimo spiegare la vittoria di Donald Trump nel 2016, non sarebbe originale ricorrere al paradigma «centro vs. periferia»: le città, i centri suburbani e le zone rurali –Uniti come altrove – hanno spesso compiuto scelte elettorali agli antipodi. Nelle moderne democrazie succede almeno dall’origine della civiltà industriale. La digitalizzazione avrebbe potuto favorire una convergenza che oggi, in realtà, stentiamo a osservare. Così, la sensibilità dei vari gruppi ...