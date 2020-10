Uomini e Donne | Andrea Damante | la ex reagisce male al paragone con Giulia De Lellis

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Claudia Coppola, tennista nonché ormai ex fidanzata di, sembra aver reagitoalla nuova intervista del dj rilasciata a Verissimo, in cui quest’ultimo l’ha paragonata alla sua storica ex conosciuta aDe. Nel corso della sua intervista concessa al talk del sabato pomeriggio,ha nominato Claudia per poi paragonarla alla fiamma più importante della sua vita,De. Delle parole che avrebbero, a quanto pare, fatto soffrire la tennista. Tant’è che la diretta interessata ha pubblicato un’Instagram story al veleno, che per molti è una chiara risposta a quando dichiarato dasul suo ...