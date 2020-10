Un’italiana ai vertici della federazione mondiale di Neuroriabilitazione (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Una neurologa italiana sale ai vertici della Federazione Mondiale che raggruppa oltre 5mila specialisti della neuroriabilitazione, appartenenti a 42 società scientifiche nazionali. Si tratta di Caterina Pistarini, capo del Dipartimento Riabilitazione neuromotoria di ICS Maugeri e direttore dell’Istituto Maugeri di Genova. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Una neurologa italiana sale ai vertici della Federazione Mondiale che raggruppa oltre 5mila specialisti della neuroriabilitazione, appartenenti a 42 società scientifiche nazionali. Si tratta di Caterina Pistarini, capo del Dipartimento Riabilitazione neuromotoria di ICS Maugeri e direttore dell’Istituto Maugeri di Genova.

