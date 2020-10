UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2020: Silvia e Michele vengono aggrediti e per i due le cose sembrano mettersi male! Il piano di Ferri e Lara procede alla perfezione, mentre Marina e Fabrizio sembrano essere sempre più in difficoltà…Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: QUINN e SHAUNA, fine dell’amicizia? Ecco perchéDopo l’aggressione, Michele e Silvia restano molto scossi e lei sembra celare un segreto che potrebbe compromettere l’armonia della coppia. Alberto sostiene un colloquio di lavoro che gli riserva più di una sorpresa. La serenità di Guido è turbata da Bice, decisa a portare avanti la sua vendetta con la complicità ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 ottobre 2020)settimanali puntate Unalda lunedì 2 a venerdì 6: Silvia e Michele vengono aggrediti e per i due le cose sembrano mettersi male! Il piano di Ferri e Lara procede alla perfezione, mentre Marina e Fabrizio sembrano essere sempre più in difficoltà…Leggi anche: Beautiful,USA: QUINN e SHAUNA, fine dell’amicizia? Ecco perchéDopo l’aggressione, Michele e Silvia restano molto scossi e lei sembra celare un segreto che potrebbe compromettere l’armonia della coppia. Alberto sostiene un colloquio di lavoro che gli riserva più di una sorpresa. La serenità di Guido è turbata da Bice, decisa a portare avanti la sua vendetta con la complicità ...

